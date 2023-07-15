15 июля, 10:51,
обновлено 15 июля, 11:27
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 70 военных

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что противник потерял две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу Д-20

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки более 70 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"За сутки уничтожены более 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков. По его словам, в районе Ямполя Донецкой Народной Республики был уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Конашенков отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении две атаки и пресекли деятельность одной диверсионно-разведывательной группы противника.  

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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