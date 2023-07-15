МО РФ сообщило о поражении складов боеприпасов трех украинских бригад

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что они были расположены в районах населенных пунктов Ямполь ДНР, Малая Токмачка и Новосоленое Запорожской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили склады боеприпасов трех украинских бригад. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Ямполь Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Новосоленое Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады Национальной гвардии Украины", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах.