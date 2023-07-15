МО РФ сообщило об отражении 17 атак ВСУ на донецком направлении

Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, речь идет в том числе об украинских атаках у Клещеевки, Марьинки в ДНР и Белогоровки в ЛНР

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские военные за сутки успешно отразили 17 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе у Клещеевки, Марьинки в ДНР и Белогоровки в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений Южной группировки войск успешно отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - сказал он.