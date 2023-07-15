15 июля, 10:55,
обновлено 15 июля, 11:07
Военная операция на Украине

Средства ПВО РФ за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS

© Минобороны России

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков также рассказал, что российские военнослужащие сбили шесть украинских беспилотников

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Залиман, Пшеничное, Кременная Луганской Народной Республики, Ключевое Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области.

Генерал-лейтенант добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 455 самолетов, 242 вертолета, 5 015 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 711 танков и других боевых бронированных машин, 1 138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 678 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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