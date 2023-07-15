МО РФ сообщило об отражении двух атак подразделений морской пехоты ВСУ в ДНР

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские войска в течение суток отразили две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка и Ровнополь Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ", - сказал он.

Конашенков также добавил, что в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.