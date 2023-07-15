15 июля, 10:59
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении на херсонском направлении до 30 украинских военных

© Минобороны России

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские военнослужащие также уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" противника

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на херсонском направлении в течение суток до 30 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку "Акация" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказал он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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