МО РФ сообщило об уничтожении до 20 военных ВСУ на купянском направлении

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские военнослужащие также уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" противника

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российская группировка на купянском направлении уничтожила до 20 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" ВСУ. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал Конашенков.

По его данным, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Молчаново и Новомлынск Харьковской области.