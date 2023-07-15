15 июля, 11:14,
обновлено 15 июля, 11:22
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении до 20 военных ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские военнослужащие также уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" противника

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российская группировка на купянском направлении уничтожила до 20 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" ВСУ. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал Конашенков.

По его данным, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Молчаново и Новомлынск Харьковской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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