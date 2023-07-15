БЛА проамериканской коалиции 14 раз за сутки нарушили безопасность полетов в Сирии

Как отметил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов, "подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) возглавляемой США международной коалиции за сутки 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в небе над Сирией. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

По его словам, над районом Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано пять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей "Тайфун", парой истребителей "Рафаль" и одним БЛА MQ-1C проамериканской коалиции.

"Подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы", - сказал Гуринов.