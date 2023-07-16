На Херсонщине сообщили о потере ВСУ у Антоновского моста не менее 100 солдат

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что также украинские военные погибли на правом берегу и при переправах через реку

ГЕНИЧЕСК, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях у Антоновского моста в Херсонской области, по предварительным оценкам, потеряли не менее 100 солдат убитыми и еще больше ранеными, сообщил в воскресенье ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Оценочно, на самом "пятачке" у моста и на дачах враг потерял убитыми не менее 100 боевиков и еще больше ранеными. Сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу и утонувших в реке при переправах", - сказал Сальдо.

Он также отметил, что самый важный в тактическом плане участок у Антоновского моста в Херсонской области зачищен от ВСУ и взят под контроль российскими военными.

«У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру и зажаты между рекой и болотами. Территория, где мост соединяется с сушей, от них зачищена. Это самый важный в тактическом отношении участок, только оттуда можно развить наступление вглубь побережья. Он находится под полным контролем наших войск», — сказал Сальдо.

Он отметил, что российские военные в боях у Антоновского моста применили для уничтожения групп ВСУ самые тяжелые системы, в том числе ракетный комплекс «Искандер» и тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек». «Точные потери противника оценить сложно, много утонуло на лодках, кого-то смогли вывезти, но еще больше тел брошено в дачных поселках и под мостом», — отметил Сальдо.

Российские бойцы сильно подорвали боевой потенциал украинских военных, считает он. «Был уничтожен лучший и самый подготовленный личный состав. Боевой потенциал противника по итогам противостояния за мост наши бойцы сильно подорвали», — пояснил Сальдо.