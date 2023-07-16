16 июля, 02:03
Военная операция на Украине

На южнодонецком направлении войска группы "Восток" отразили атаки ВСУ под Макаровкой

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов рассказал, что расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поражены места скопления живой силы Вооруженных сил Украины в районе севернее Работино

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Войска группировки "Восток" отразили несколько атак ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожив бронированную технику и личный состав атакующих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

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"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника, пытавшегося наступать в направлении Макаровки, Старомайорского и Урожайного. В ходе боя были уничтожены боевые бронированные машины и автомобильная техника ВСУ. Группа пехоты противника ликвидирована", - сказал он.

По его словам, огнем артиллерии уничтожены группа боевиков в районе Новодонецкого, одна разведгруппа ВСУ, пытавшаяся продвинуться в направлении Старомайорского, а также минометный расчет в Новомайорском и склад боеприпасов в Пречистовке. Армейской авиацией поражены места скопления националистов в Макаровке, Новодонецком и Урожайном.

На запорожском направлении средствами воздушной разведки вскрыты и огнем артиллерии уничтожены одна разведгруппа ВСУ, а также боевые бронированные машины и скопления боевиков в районе Приютного. Также ликвидирована разведгруппа ВСУ в районе Лобкового.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица в районе Чаривного. Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поражены места скопления живой силы ВСУ в районе севернее Работино. 

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