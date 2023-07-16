ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать БЛА и безэкипажными катерами в районе Севастополя

В Минобороны отметили, что пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские военные пресекли попытку украинских военных атаковать объекты в районе Севастополя. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, два беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее о предотвращенной атаке БПЛА на Севастополь сообщал глава города Михаил Развожаев.