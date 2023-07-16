ВСУ за сутки потеряли 30 военных и 5 лодок при попытках форсировать Днепр

В экстренных службах также сообщили об уничтожении на херсонском направлении в районе Днепровского двух 120-мм минометов с расчетами, а на каховском направлении - двух позиций ВСУ с 12 боевиками

ГЕНИЧЕСК, 16 июля. /ТАСС/. Силы РФ за сутки пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр, уничтожены 5 лодок и 30 украинских военных, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне пресечена попытка ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) форсирования реки Днепр в районе острова Великий, в результате огневого поражения уничтожено 3 лодки и 14 боевиков ВФУ", - сказал он.

На херсонском направлении при попытке форсирования Днепра в районе острова Антоновский уничтожены еще 2 лодки и 16 украинских военных.

На этом же направлении в районе Днепровского уничтожены два 120-мм миномета с расчетами, а на каховском направлении - две позиции ВСУ с 12 боевиками.