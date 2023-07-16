16 июля, 09:10
Военная операция на Украине

Путин сообщил, что Россия будет изучать трофейную современную западную технику

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Глава государства при этом обратил внимание на наличие у РФ современной техники, отметив ее эффективность

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов.

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"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная", - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина. "Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет?" - полагает Путин.

При этом он обратил внимание на наличие современной техники у России: "У нас она есть, причем весьма эффективная". Для примера президент привел танк Т-90 "Прорыв". "Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", - уверен глава государства. "Но и противник производит современную технику", - заметил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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