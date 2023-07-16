Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

По данным ведомства, они составили до 260 бойцов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 260 бойцов. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Также, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области", - сказал он.

По данным Конашенкова, противник на этих направлениях за сутки потерял до 260 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Д-20" и "МСТА-Б".