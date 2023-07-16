МО РФ сообщило о поражении пункта управления 3-й штурмовой бригадой ВСУ в ДНР

В ведомстве также заявили о поражении 89 артподразделений ВСУ на огневых позициях

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженными силами (ВС) РФ в Донецкой Народной Республике поражен пункт управления 3-й штурмовой бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.