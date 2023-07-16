Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Они составили до 100 военнослужащих

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки до 100 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", - сказал Конашенков. По его словам, в районе Новолюбовки Луганской Народной Республики был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

Конашенков также отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении три атаки противника в районе Нововодяного, Макеевки в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.