МО РФ сообщило о пресечении действий четырех ДРГ на купянском направлении

Общие потери ВСУ на этом направлении за сутки составили более 50 военных

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 50 военных, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.

По его данным, за сутки на направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, а также гаубица "Д-20".