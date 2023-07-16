Минобороны РФ сообщило о перехвате трех снарядов РСЗО HIMARS за сутки

Также, по данным ведомства, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, две ракеты С-200 и сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пилиповка Луганской Народной Республики, Триполье Донецкой Народной Республики, Пологи, Чапаевка, Азов, Токмак и Любимовка Запорожской области, а также Новая Каховка Херсонской области.

Генерал-лейтенант добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5 028 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 721 танк и другие боевые бронированные машины, 1 138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 471 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 698 единиц специальной военной автомобильной техники.