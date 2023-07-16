16 июля, 10:03,
обновлено 16 июля, 10:08
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении на херсонском направлении до 50 украинских военных

Также уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на херсонском направлении в течение суток до 50 военнослужащих и 3 артиллерийские системы М777 производства США.

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Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 3 артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказал он. 

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