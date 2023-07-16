16 июля, 10:06,
обновлено 16 июля, 10:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об успешном отражении 15 атак ВСУ на донецком направлении

Также в районах населенных пунктов Раздоловка и Ивано-Дарьевка в ДНР уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские военные за сутки на донецком направлении успешно отразили 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе у Белогоровки в ЛНР и Марьинки в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении в результате слаженных и профессиональных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Северное, Орехово-Василевка, Красногоровка, Веселое, Новомихайловка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков уточнил, что в районах населенных пунктов Раздоловка и Ивано-Дарьевка в ДНР уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. 

Теги:
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