16 июля, 17:47

Конструктор рассказал о возможном появлении производства беспилотников "Ланцет" за рубежом

По словам Александра Захарова, компания Zala Aero ведет соответствующие переговоры с партнерами

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российская компания Zala Aero (входит в концерн "Калашников") обсуждает с партнерами возможность производства барражирующих боеприпасов "Ланцет" за рубежом. Об этом сообщил главный конструктор компании Александр Захаров.

"Обсуждается, причем на нескольких континентах. Именно производство. Не сказать, что в очередь [становятся желающие], но интерес очень устойчивый", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос об иностранных заказах и предложениях относительно "Ланцета".

В конце июня агентство Reuters сообщало, что военные ВСУ отмечают высокую эффективность применяемых Россией барражирующих боеприпасов "Ланцет", способных уничтожать поставленную Киеву западную военную технику, включая танки, самоходные артиллерийские установки и гаубицы.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией Zala Aero. Он оснащен несколькими типами систем наведения: координатной, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированной. Аппарат имеет телевизионный канал связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. 

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