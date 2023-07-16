Конструктор рассказал о тестировании "Ланцетов" на автоматическое распознавание целей

Александр Захаров отметил, что приоритетными для боеприпаса станут средства противовоздушной обороны, либо радиолокационные станции из-за более высокой стоимости

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российская компания Zala Aero провела боевые испытания автоматического распознавания целей барражирующими боеприпасами "Ланцет" с приоритетом выбора более дорогостоящих целей. Об этом сообщил главный конструктор компании Александр Захаров.

"Мы провели уже серию экспериментов боевых. Не полигонных - боевых. Именно на уровне полностью автоматического применения. Человек дает команду и определяет район. И в этом районе он говорит: "Только броня". Соответственно, ни пикапы, ни люди - никто не страдает. Он ищет только броню, либо ствольную артиллерию", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Захаров подчеркнул, что приоритетными для боеприпаса станут средства противовоздушной обороны (ПВО), либо радиолокационные станции (РЛС) из-за более высокой стоимости. "У него есть табличка из бухгалтерии, где он знает, что средства ПВО и радары стоят дороже. И поэтому, если он будет видеть одновременно танк и РЛС", то будет [бить в] РЛС. И это уже все попробовано", - объяснил он.

Конструктор также добавил, что основным преимуществом нового поколения барражирующих боеприпасов станет простота применения и практически полная невосприимчивость к каким-либо средствам противодействия.

В конце июня агентство Reuters сообщало, что военные ВСУ отмечают высокую эффективность применяемых Россией барражирующих боеприпасов "Ланцет", способных уничтожать поставленную Киеву западную военную технику, включая танки, самоходные артиллерийские установки и гаубицы.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией Zala Aero (входит в концерн "Калашников"). Он оснащен несколькими типами систем наведения: координатной, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированной. Аппарат имеет телевизионный канал связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км.