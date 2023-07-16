МО РФ зафиксировало в Сирии три нарушения воздушного пространства самолетами коалиции

По словам заместителя руководителя ЦПВС контр-адмирала Олега Гуринова, они произошли в районе Эт-Танф

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал в районе Эт-Танф три нарушения воздушного пространства республики самолетами возглавляемой США коалиции. Об этом заявил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано три нарушения воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16 и одним разведывательным самолетом МС-12W коалиции", - сказал Гуринов.

По его данным, со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

В ЦПВС заявили, что подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов.

Гуринов также сообщил, что в результате обстрела позиций сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб ранен один сирийский военнослужащий.