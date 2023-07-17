Вертолеты войск "Запад" нанесли 12 ударов по 14-й мехбригаде ВСУ на купянском направлении

Огнем из вооружения комплекса "Бук-М3" в районе Загоруйковки также уничтожен снаряд системы HIMARS, добавил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки войск "Запад" нанесли 12 ударов по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 группировки войск "Запад" нанесли 12 ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны", - сказал Зыбинский.

По его словам, в контрбатарейной борьбе огнем из гаубицы "Мста-С" в районе населенного пункта Малая Шапковка уничтожены гаубица 2С3 "Акация" и орудия Д-20 в районе урочища Волчий. Также огнем гаубицы Д-30 под командованием младшего сержанта Андрея Кутаренко уничтожен минометный расчет противника в районе населенного пункта Гатище.

Средствами противовоздушной обороны, огнем из вооружения комплекса "Бук-М3" в районе Загоруйковки уничтожен снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, а огнем из зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" - разведывательный беспилотный летательный аппарат "Фурия".