"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Также российские военные нанесли удар по складу с боеприпасами противника

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Получив координаты целей от разведывательных подразделений, экипаж ТОС-1А "Солнцепек" выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. Благодаря навыкам и высокой профессиональной подготовке военнослужащие с ходу привели боевую машину из походного положения в боевое, затратив на это минимальное количество времени. Во взаимодействии с комплексом БПЛА расчет нанес точный огонь по выявленным целям", - сообщили в российском военном ведомстве, уточнив, что снарядами были уничтожены опорный пункт и склад с боеприпасами противника.

Соответствующие кадры боевой работы ТОС-1А опубликовало Минобороны РФ.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, боевой техники и укреплений. На пусковой установке размещается до 24 снарядов, полный залп занимает 6 секунд. В Вооруженных силах РФ эти машины стоят на вооружении частей войск РХБЗ.