"Высокоточные комплексы" в несколько раз увеличили выпуск комплектующих для "Искандеров"

В холдинге отметили, что рост произошел по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), который, в частности, выпускает системы управления для ОТРК "Искандер", в несколько раз в 2023 году увеличил производство комплектующих для оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов. Об этом сообщили в холдинге.

"Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики в несколько раз увеличил производство изделий по оперативно-тактическим и тактическим ракетным комплексам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".

ЦНИИАГ - предприятие оборонной промышленности, которое специализируется на создании высокоточных систем управления, в том числе для ракетного комплекса "Искандер".