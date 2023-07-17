На Херсонщине сообщили об уничтожении украинской РСЗО "Верба" на правом берегу Днепра

Также уничтожены два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним в районах населенных пунктов Приднепровское и Днепровское

ГЕНИЧЕСК, 17 июля. /ТАСС/. Российские силы уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Верба" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним в районах населенных пунктов Приднепровское и Днепровское (потери: восемь боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) уничтожены, два получили ранения различной степени тяжести); одна установка РСЗО "Верба" в районе населенного пункта Понятовка (потери: четверо боевиков ВФУ уничтожены)", - сказал он.

В регионе также сообщили о пресечении попытки проникновения украинской ДРГ в районе острова Великий.