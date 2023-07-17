17 июля, 07:22
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили об уничтожении украинской РСЗО "Верба" на правом берегу Днепра

REUTERS/ Sofiia Gatilova
РСЗО "Верба"
© REUTERS/ Sofiia Gatilova

Также уничтожены два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним в районах населенных пунктов Приднепровское и Днепровское

ГЕНИЧЕСК, 17 июля. /ТАСС/. Российские силы уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Верба" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним в районах населенных пунктов Приднепровское и Днепровское (потери: восемь боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) уничтожены, два получили ранения различной степени тяжести); одна установка РСЗО "Верба" в районе населенного пункта Понятовка (потери: четверо боевиков ВФУ уничтожены)", - сказал он.

В регионе также сообщили о пресечении попытки проникновения украинской ДРГ в районе острова Великий. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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