Минобороны РФ заявило об ударе ВС России по иностранным наемникам в районе Краматорска

Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что подразделения также успешно отразили атаку штурмовых групп противника на соледаро-артемовском направлении

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ракетное подразделение Южной группировки войск нанесло удар по пункту временной дислокации 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и расположению иностранных наемников в районе Краматорска. Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Ракетным подразделением группировки нанесен удар по пункту временной дислокации 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и расположению иностранных наемников в районе Краматорска", - сказал Астафьев, слова которого приводит Telegram-канал Минобороны РФ.

Кроме того, он сообщил, что подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаку штурмовых групп противника на соледаро-артемовском направлении. "Вертолеты армейской авиации выполнили четыре боевых вылета, уничтожив скопления живой силы батальона первой десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка", - добавил Астафьев.

Начальник пресс-центра группировки также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены МТ-ЛБ противника в районе Серебрянки, 100-мм противотанковое орудие МТ-12 и 120-мм миномет вблизи населенных пунктов Выемка и Ивано-Дарьевка, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация" в районе населенного пункта Ступочки.

"Также артиллерией группировки уничтожены пять единиц автомобильной техники подвоза в Ивановке, пункт заправки в Константиновке и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Дылеевке", - сообщил Астафьев.