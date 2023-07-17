В фестивале "Спасская башня" примут участие 10 лучших музыкальных коллективов МО РФ

В фестивале, в частности, примут участие Центральный военный оркестр МО РФ, Военный образцовый оркестр Почетного караула, Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ им. Н. А. Римского-Корсакова

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Десять лучших музыкальных коллективов Министерства обороны России примут участие в 16-м Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Около 700 военных музыкантов из десяти ведущих музыкальных коллективов Министерства обороны Российской Федерации выступят на Красной площади у стен древнего Кремля в рамках XVI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", - говорится в сообщении.

В фестивале примут участие Центральный военный оркестр МО РФ, Военный образцовый оркестр Почетного караула, Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ им. Н. А. Римского-Корсакова, Ансамбль песни и пляски ВДВ совместно с Ротой Почетного караула РВВДКУ им. В. Ф. Маргелова и Сводным оркестром ВДВ, а также ряд других коллективов, как российских, так и зарубежных.

По словам музыкального руководителя "Спасской башни", главного военного дирижера генерал-майора Тимофея Маякина, подготовка к фестивалю ведется самая тщательная. "Ведущие музыкальные коллективы Минобороны РФ практически год готовят свои программы, чтобы по-настоящему удивить и восхитить наших зрителей. Мы очень ждем гостей на этот праздник музыки", - сказал он.

16-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве. ТАСС - официальное информагентство фестиваля.