МО РФ сообщило, что российские военные отбили на донецком направлении 13 атак ВСУ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские военные отбили за сутки на донецком направлении 13 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе в районах Белогоровки и Марьинки в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики", - сказал он.