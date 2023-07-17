Путин не сомневается в надежности "крепких ребят" из Сибири, участвующих в СВО

Президент России передал привет военнослужащим через губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в надежности сибиряков, участвующих в специальной военной операции (СВО). Глава государства передал привет военнослужащим через губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

На встрече с Путиным Кобзев подарил ему групповую фотографию участников СВО. "Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: "Не подведем!" И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки - надежные ребята", - сказал губернатор. "Сомнений нет", - подтвердил президент. "Они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью", - перечислил Кобзев. "Крепкие ребята", - оценил глава государства. Путин несколько минут держал фотографию в руках, всматриваясь в лица военных, а затем переложил ее на свой рабочий стол.

Кобзев передал от участников СВО президенту "слова благодарности, поддержки" и заверения, что они "всегда на страже Родины". "Привет им всем передавайте", - попросил глава государства.

Руководитель региона также доложил о поддержке военнослужащих и членов их семей, создании в области реабилитационного центра и помощи городу Кировску в ЛНР. "Прошу вас продолжать эту работу активно", - поручил президент.