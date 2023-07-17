В Думу внесли законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику

Инициатива предлагает изменить используемый в законе термин "оружие" на термин "вооружение", под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

Авторами инициативы выступили председатели трех комитетов Госдумы: по обороне - Андрей Картаполов, по безопасности - Василий Пискарев и по информполитике - Александр Хинштейн. Поправки вносятся в закон "О войсках национальной гвардии РФ". Документ предлагает изменить используемый в законе термин "оружие" на термин "вооружение", под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, по тексту закона также предлагается заменить термин "боевая техника" на термин "военная техника", который подразумевает различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.

Документ также предлагает изложить в новой редакции главу 3 закона о применении сотрудниками Росгвардии физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. В законе предлагается прописать, что сотрудники войск национальной гвардии имеют право применять физическую силу, специальные средства, вооружения, а также военную и специальную технику. В частности, такую технику росгвардейцы смогут применять для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, остановки транспортного средства, если водитель отказывается остановиться, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований, подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования, и для пресечения движения беспилотных воздушных судов.

Как указывают авторы, войска национальной гвардии выполняют возложенные на них задачи, связанные в том числе с участием в территориальной обороне РФ, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в обеспечении режимов чрезвычайного и военного положений, а также правового режима контртеррористической операции. В связи с этим на вооружении войск помимо стрелкового оружия и автомобильной техники "имеются транспортные самолеты, боевые, транспортные и многоцелевые вертолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и иные боевые бронированные машины, отдельные образцы артиллерийского вооружения, комплексы связи, катера, инженерная техника". "Фактически законопроектом предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм федерального закона в соответствие с реальностью, что позволит уточнить существующие правовые пробелы и придаст изменяемым нормам формальную определенность", - отмечают авторы инициативы.