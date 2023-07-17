Добровольцам нижегородских именных подразделений будут выплачивать по 200 тыс. рублей

Выплаты будут предоставляться к существующим мерам поддержки от региона, которые положены всем, кто заключает контракт на территории Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Нижегородская область предоставит дополнительную единовременную выплату в 200 тыс. рублей добровольцам, которые будут служить в новых именных подразделениях, выполняющих задачи в зоне проведения СВО, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"Приступаем к формированию новых именных подразделений, которые будут выполнять задачи в зоне СВО. Для службы в них будут отбираться наиболее подготовленные бойцы - именные подразделения должны стать примером отважности и героизма Нижегородской области. Приняли решение о дополнительном вознаграждении для добровольцев, которые с сегодняшнего дня решат заключить контракт и вступят именно в ряды новых нижегородских подразделений. Им будет положена единовременная выплата - 200 тыс. рублей", - написал Никитин.

Он отметил, что выплаты будут предоставляться к существующим мерам поддержки от региона, которые положены всем, кто заключает контракт на территории Нижегородской области, вне зависимости от того, в каком подразделении и где будет проходить служба.

"Здесь, в тылу, мы поддерживаем семьи участников СВО. Заключаем военный соцконтракт, по которому предусмотрены выплаты на детей, беременных и другие льготы", - добавил Никитин.