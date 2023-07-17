В Петербурге из-за непогоды на день раньше проведут репетицию морского парада ко Дню ВМФ

Она состоится 18 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля./ТАСС/. Первая дневная репетиция главного военно-морского парада ко Дню ВМФ из-за погодных условий пройдет 18 июля - на день раньше запланированного. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" .

"Первая дневная репетиция Главного Военно-морского парада состоится на день раньше и пройдет 18 июля вместо запланированного 19 июля. Перенос связан с ожидаемым ухудшением погодной обстановки в Финском заливе в середине недели",- говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что разводки Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов состоятся 18 июля с 10.55 до 12:15. Согласно данным комитета по транспорту, ограничения движения будут установлены с 09:00 до 14:00. Разводка мостов ночью планируется по графику.

Ранее "Мостотрест" также сообщал, что вторая дневная репетиция пройдет 23 июля. Расписание разводки во время самого Главного Военно-морского парада опубликуют после проведения всех репетиций. Разводка мостов в ночь с 29 на 30 июля, а также с 30 на 31 июля планируется без изменений.

В 2022 году Главный военно-морской парад проходил 31 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем приняли участие 36 кораблей и катеров, четыре подводные лодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад уже успел стать центральным действием главного военно-морского праздника страны.