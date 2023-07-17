17 июля, 15:01

Хинштейн заявил о переходе спецназа "Гром" из состава МВД в Росгвардию

По словам депутата Госдумы, все сотрудники подразделения по желанию переводятся на службу в Росгвардию

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Спецподразделение "Гром" переходит из состава МВД в Росгвардию. Об этом сообщил в понедельник депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Спецподразделения "Гром" переходят из состава МВД в структуру Росгвардии. Сегодня до этих и других заинтересованных ведомств доведено решение, принятое президентом", - написал депутат в Telegram-канале.

По его словам, по решению президента подразделения "Гром" в центре и на местах передаются в состав Росгвардии вместе со штатной численностью и всей инфраструктурой, а все сотрудники по желанию переводятся на службу в Росгвардию.

Спецподразделение "Гром" было создано в 2003 году. Первоначально оно входило в структуру Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, а с 2016 года являлось специальным подразделением МВД России. Основные функции бойцов "Грома" - силовая поддержка следственных и оперативных мероприятий подразделений МВД и других правоохранительных ведомств. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХинштейн, Александр Евсеевич
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