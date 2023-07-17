Минобороны РФ зафиксировало четыре нарушения воздушного пространства Сирии

По данным ведомства, две пары истребителей F-16 пролетели в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Истребители проамериканской антитеррористической коалиции за минувшие сутки четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано четыре нарушения воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 коалиции. Подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы", - заявил Гуринов.

По его словам, также со стороны проамериканской коалиции за сутки зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Гуринов заявил, что ЦПВС продолжает осуществлять контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами. "В результате снайперского обстрела позиций сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Сандран провинции Латакия, ранены два сирийских военнослужащих", - сказал он.