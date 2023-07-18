ВС РФ отбили пять попыток ВСУ вернуть позиции в районе Серебрянского лесничества

Противник понес потери в живой силе и был вынужден отступить, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Группировка войск "Центр" отразила пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества, противник понес потери и отступил. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В районе Серебрянского лесничества подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ при поддержке техники предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией и армейской авиацией противник отступил, понеся потери в живой силе и технике", - сказал Савчук.

Он сообщил, что на сватовском направлении огнем артиллерии группировки войск "Центр" сорваны две попытки атаки позиций российских войск штурмовыми группами 66-й механизированной бригады ВСУ. "На краснолиманском направлении авиация группировки "Центр" нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника, а также по командно-наблюдательному пункту и двум складам боеприпасов", - добавил Савчук.

По словам начальника пресс-центра группировки "Центр", в контрбатарейной борьбе уничтожена гаубица Д-30 и два 120-мм миномета украинских войск.