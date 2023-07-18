Су-25СМ нанесли ракетный удар по огневым средствам ВСУ на краснолиманском направлении

После выполнения боевой задачи пилоты выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа уничтожили огневые средства и живую силу Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Для максимальной скрытности от противовоздушных средств противника пилоты приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 25 м. Пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта для задания определенного угла выпускаемым ракетам", - сообщили в российском военном ведомстве с уточнением, что ракетами были поражены огневые средства и живая сила противника.

В Минобороны РФ добавили, что после уничтожения целей летчики выполнили противоракетный маневр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек, и вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету.