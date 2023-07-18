Боевые корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в совместных учениях России и КНР

Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Север. Взаимодействие-2023"

Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Север. Взаимодействие-2023"

Россию на учениях представят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли из Владивостока для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Север. Взаимодействие-2023". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении "Север. Взаимодействие-2023", которое пройдет в июле в акватории Японского моря", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Россию на учениях представят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". "Действиями отряда в море руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что в воскресенье из порта города Циндао (провинция Шаньдун) в район проведения учения вышли четыре боевых корабля и судно обеспечения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Как сообщала газета "Цзефанцзюнь бао", в состав соединения входят эсминцы с управляемым ракетным оружием "Цицикар" и "Гуйян", ракетные сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также универсальный корабль снабжения "Тайху" с четырьмя палубными вертолетами.