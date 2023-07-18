18 июля, 09:01,
обновлено 18 июля, 09:32
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о нанесении удара возмездия по объектам на Украине, где готовились теракты

Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы", - заявил Конашенков.

По его словам, также в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн. Они обеспечивали военную технику Вооруженных сил Украины горючим. "Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин возложил на Киев ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост. Он подчеркнул, что это не только жестокое, но и бессмысленное с военной точки зрения преступление. Путин заверил, что Россия не оставит без ответа эту атаку Киева, Минобороны РФ готовит предложения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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