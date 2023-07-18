В войска передали экспериментальную партию новых самоходных минометов "Дрок"

Они позволят быстро уходить от вражеского огня, сообщили в пресс-службе Ростеха

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" передала в войска экспериментальную партию самоходных минометов "Дрок" на базе бронемашины "Тайфун", которые позволят быстро уходить от вражеского огня. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех передал в войска первую экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 "Дрок". Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня противника и повышает безопасность экипажа", - сообщили там.

В госкорпорации уточнили, что прицельная дальность стрельбы новых минометов более чем в 1,5 раза выше дальности штатных минометов 2Б14 "Поднос". "Дрок" оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым минометом 2Б24, который может применяться пешим расчетом вне машины. Благодаря цифровой системе миномет может как осуществлять защищенное информационное взаимодействие с машинами управления, так и работать автономно.

"Дрок" по совокупности характеристик не уступает, а по некоторым параметрам превосходит иностранные образцы, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев. Одним из основных преимуществ машины является высокая скорострельность: более 10 выстрелов в минуту, при этом боекомплект вмещает свыше 40 мин.

"Кроме того, миномет имеет хорошую противопульную и противоминную защиту и обладает маневренностью, которая позволяет быстро уходить от огня противника. Задача такой техники - уничтожение живой силы и легкобронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес", - приводятся слова Оздоева в сообщении.

Комплекс "Дрок" создан на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" и предназначен для поддержки десантно-штурмовых подразделений. Масса "Дрока" - 14 тонн, экипаж - четыре человека. Дальность стрельбы - от 100 м до 6 км.