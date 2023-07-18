18 июля, 09:24,
обновлено 18 июля, 09:35
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

Противник потерял за сутки до 100 военнослужащих на этом направлении, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки до 100 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также 2 гаубицы Д-30", - сказал Конашенков.

Конашенков также отметил, что за прошедшие сутки российские войска отразили на этом направлении две атаки противника и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы. 

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