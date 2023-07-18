МО РФ сообщило об отражении 12 атак ВСУ на донецком направлении

Атаки отразили в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Веселое, Марьинка и северо-западнее Клещеевки, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за прошедшие сутки успешно отразили 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток успешно отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Веселое, Марьинка и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

По его словам, также в районах населенных пунктов Ступочки, Константиновка и Красное поражены скопления живой силы и техники ВСУ. "В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.