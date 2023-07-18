18 июля, 09:25,
обновлено 18 июля, 09:41
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении 43 беспилотников ВСУ

© Минобороны России

Российские средства ПВО также перехватили 3 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 43 украинских беспилотника, а также перехватили 3 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка, Жовтневое в Харьковской области, Новодружеск, Берестовое, Залиман в ЛНР, Красная Гора, Подгородное в ДНР, Новогоровка, Работино, Гуляйполе, Мирное в Запорожской области и Геройское в Херсонской области.

Генерал-лейтенант добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 455 самолетов, 242 вертолета, 5 090 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 740 танков и других боевых бронированных машин, 1 139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 504 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 11 735 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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