МО РФ сообщило о продолжении наступления на купянском направлении

По данным ведомства, общее продвижение составило до двух километров по фронту

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ продолжили успешные наступательные действия на купянском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину", - заявил Конашенков.

По его словам, Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.