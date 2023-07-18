18 июля, 09:26,
обновлено 18 июля, 09:40
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о продолжении наступления на купянском направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, общее продвижение составило до двух километров по фронту

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ продолжили успешные наступательные действия на купянском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину", - заявил Конашенков.

По его словам, Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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