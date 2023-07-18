МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Потери противника составили более 200 человек, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях, потери противника составили более 200 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. В районах населенных пунктов Владимировка и Урожайное Донецкой Народной Республики отражены три атаки противника. На запорожском направлении слаженными действиями российских подразделений отражены три атаки противника в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. В районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ", - сказал он.

По данным Конашенкова, "потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 200 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 4 пикапа, гаубица "Мста-Б", а также пушка Д-44".