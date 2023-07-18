МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

Противник потерял до 50 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на херсонском направлении до 50 военных, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Акация" Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 4 пикапа, 2 гаубицы "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказал он.