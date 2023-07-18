МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 65 военных

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Авиация и артиллерия российской группировки "Запад" поразили подразделения ВСУ в Харьковской области и ЛНР, за сутки потери противника на купянском направлении составили до 65 военных. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Котляровка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Потери противника [на купянском направлении] составили до 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - заявил Конашенков.

По его словам, авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ в районе населенных пунктов Калиново, Берестовое, Кисловка, Табаевка в Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.