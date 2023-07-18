18 июля, 09:30,
обновлено 18 июля, 09:37
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 400 военнослужащих

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили до 400 военнослужащих на донецком направлении. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В ходе боевых действий потери противника на данном направлении составили до 400 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, артиллерийская система М777 производства США, 3 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", - сказал Конашенков. 

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