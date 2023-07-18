МО РФ сообщило о поражении 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Поражение нанесли в 98 районах, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации за прошедшие сутки поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах", - сказал он.